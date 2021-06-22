شمال سيناء تسجل صفر كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، صفر كورونا، بجانب تسجيل 9 حالات شفاء جديدة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه لم يتم تسجيل أي حالات ايجابية ليبقي عدد الحالات الإيجابية كما هو 525 حالة، كما تم تسجيل عدد 9 حالات شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2864 حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 208 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 16 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و36 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.