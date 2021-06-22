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مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدي

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مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدي مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة نقل غرب نفق الشهيد أحمد حمدي

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لقى 3 أطفال مصرعهم، صدمتهم سيارة نقل أمام المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي، ونقلت إسعاف السويس المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغا من ركاب السيارات العابرة للنفق والمتجهة إلى شبه جزيرة سيناء، يفيد وقوع حادث عند المدخل الغربي للنفق إذ صدمت سيارة نقل 3 أطفال كانوا بجوارها.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 3 سيارات لموقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأطفال بموقع الحادث، وإصابة 2 جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام، إن قسم الطوارئ استقبل طفلين الاول عبدالله صالح عيد 12 سنة مصاب بنزيف بالبطن وارتجاج في المخ، وطفل آخر مجهول الهوية 7 أعوام مصاب بنزيف في المخ ونزيف داخلي في البطن، وتوفيا بالمستشفى عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما البالغة.

المصرى اليوم

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