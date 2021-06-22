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أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في الاسكندرية، أن حادث تصادم قطار محطة مصر في الاسكنردية، الذى وقع، الثلاثاء وراح ضحيته 45 مصاباً يتلقون العلاج في 3 مستشفيات، أنه لن يمر مرور الكرام مؤكدين أنه سيتم فتح ملف السكة الحديد في المجلس.

وانتقل النائب محمد جبريل محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى موقع حادث تصادم جرار قطار بأحد القطارات من الخلف بالقرب من محطة الإسكندرية.

وأكد أن الحادث لن يمر مرور الكرام وسوف يتم فتح ملف السكك الحديدية بالمجلس عقب وقوع حادث أمس حلوان واليوم بالإسكندرية.

وأضاف النائب أن اللجنة على تواصل دائم بالمسئولين بوزارة النقل للوقوف على المستجدات وايضا بوزارة الصحة للاطمئنان على المصابين البالغ عددهم 45 مصاباً

وقال النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، أنه تابع جيدا جهود أجهزة الدولة ومحافظ الإسكندرية في رفع حطام حادث محطة مصر بالإسكندرية وسرعة الاستجابة في نقل المصابين إلى المستشفيات بالإسكندريه وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية بالمحافظة والدفع بالآلات لرفع العربات في وقت قياسى.

وأكد على أن الجميع ينتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب حادث قطار الإسكندرية، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة سيكون تطبيق القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك بلا هوادة حفاظا على حياة المواطنين.

وأعرب عن حزنه الشديد للحادث خاصة وانه راح ضحيته 45 مصاباً لا ذنب لهم.

وكان أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات، ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وأنهى خبراء الأدلة الجنئاية، لمعاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالاسكندرية، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام امين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة وأمر المحامى العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الاسكندرية لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات واسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الادلة الجنائية.

وتم التحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسئولي محطة السكة الحديد في الإسكندرية إلى سراى النيابة للتحقيق معهم وأمر المحامى العام باستعجال تقارير المستشفى الخاصة بالمصابين.

وفى سياق متصل توجه فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات شرق المدينة وجمال حماده الرئيسى الجامعى، المحجوز بها المصابين، لسؤال المصابين وشهود الواقعة والاطلاع على التقارير الطبية .

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)

نواب الاسكندرية من موقع حادث قطار محطة مصر: لن يمر مرور الكرام وفتح ملف السكك الحديدية بـ"النواب" (صور)