رابط الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر يونيو

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثلاثاء، إتاحة الوزارة نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر يونيو ، حيث تتيح الوزارة الأسئلة والإجابات لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد ، وذلك على موقع الوزارة عبر الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/?fbclid=IwAR3e9gBy1_Gcg4LiIQHlkrQtGI0QGdeAEr6xOVOjkYhqBv9gABliA6WjqYg

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت. وأشارت إلى أن الامتحانات تعقد في ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيًّا فقط في حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد mcq.

وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية، كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين تسلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الإجابات داخل التابلت وستتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملء البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة، وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، وإذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، ويجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة.

وفي حالة عدم التطابق سيجري احتساب إجابة البابل شيت. ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.