أخبار عاجلة

ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
إزالة مخالفة تعدي على الأرض الزراعية بقرية قلوصنا في المنيا -
ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب -
قنا : وصول 5 سيارات بتكلفة 11 مليون جنيه لخدمة الصرف الصحي -
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية» -
رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ -
صحة الشرقية تناقش آليات تطبيق منظومة الشراء الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 2.7 طن أرز وسكر وعبوات زيت طعام فاسد في القليوبية

Print
ضبط 2.7 طن أرز وسكر وعبوات زيت طعام فاسد في القليوبية ضبط 2.7 طن أرز وسكر وعبوات زيت طعام فاسد في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث في القليوبية مخزن للسلع الغذائية عثر به على كميات أرز وسكر حر وزيت طعام غير صالح للاستخدام الادمى وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية الأمن يفيد قيام حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين اسفرت عن ضبط 2.7 طن أرز أبيض وسكر حر معبأة داخل عبوات و2760 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحية المضبوطات للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مباحث التموين»: ضبط 1542 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1542 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع