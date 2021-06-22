ضبط 2.7 طن أرز وسكر وعبوات زيت طعام فاسد في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية مخزن للسلع الغذائية عثر به على كميات أرز وسكر حر وزيت طعام غير صالح للاستخدام الادمى وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية الأمن يفيد قيام حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين اسفرت عن ضبط 2.7 طن أرز أبيض وسكر حر معبأة داخل عبوات و2760 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحية المضبوطات للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.