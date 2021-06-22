إنجاز طبي بـ«طنطا الجامعي».. استئصال ورم نادر بالأذن والرقبة وقاع الجمجمة في عملية استغرقت 10 ساعات

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أعلن ‏الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح فريق طبى من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة بكلية الطب بالجامعة في استئصال ورم دموي نادر متشعب بالأذن والرقبة وقاع الجمجمة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما في حراحة نادرة استغرقت 10 ساعات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة طنطا.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن العملية تم إجراؤها بالمجان دون تحمل المريضة لأي نفقات مشيدًا بجهود وكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة وطاقم التخدير والتمريض.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن العملية تمت بنجاح بدون أي مضاعفات مع استئصال الورم كاملًا مع الحفاظ على الأعصاب والأوعية الدموية الهامة بالرقبة والأذن وقاع الجمجمة.

أوضح عميد طب طنطا، أنه فور استقبال المريضة تم عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة وبدأت خطة العلاج بعمل قسطرة مخية لسد الشرايين المغذيه للورم، حيث قام فريق القسطرة المخية بقيادة الدكتور حازم عبدالخالق أستاذ الامراض العصبية بعمل الحقن للورم قبل الجراحة بيوم واحد.

وفى ذات السياق، تشكل فريق طبى من جراحة الرقبة بقسم الأنف والأذن باستئصال الجزء الموجود بالرقبة مع الحفاظ على اعصاب الرقبة والشريان السباتي المغذي للمخ، حيث ضم الفريق كل من الدكتور مصطفي عمار مدرس الانف والاذن والحنجره، والدكتور احمد الهمشري مدرس الانف والاذن والحنجرة.

كما تشكل فريق طبى من جراحة الأذن وقاع الجمجمة بقيادة الدكتور محمود مندور أستاذ الانف والاذن والحنجرة، والدكتور أيمن فؤاد مدرس الانف والاذن والحنجره، ونجح في استئصال الجزء الموجود بالأذن وقاع الجمجمه وأغشية المخ مع تامين عصب الوجه وذلك باستخدام الميكروسكوب الجراحي عالي الدقة.

وقام فريق التخدير والعناية المركزة بقيادة الدكتور محمد لطفي مدرس التخدير، والدكتورة رضوي عماد مدرس مساعد التخدير، والدكتور الحسب عبدالقادر مدرس مساعد التخدير بتجهيز المريضة واخضاعها للتخدير الكلي لهذه المدة الطويلة بكفاءة تامة ومتابعتها بعد انتهاء الجراحة بالعناية المركزة لمده 24 ساعه للاطمئنان على استقرار الحاله العامة للمريضة.

واكد الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة طنطا، أن توافر الكفاءات والتخصصات الدقيقة بالقسم مع وجود الامكانات الحديثة بالعمليات يسمح بإجراء مثل هذه الجراحات المتقدمة لتقديم أفضل نتائج للمرضي.

وأضاف الشيخ توافر الخدمة المتكاملة بمستشفيات جامعة طنطا مثل القسطرة المخية والعمليات الميكروسكوبية والعناية المركزه بعد الجراحة بشكل مجاني تمامًا، مما يسمح باستقبال وتقديم خدمة صحية للحالات النادرة والدقيقة على مستوي عالي في مكان واحد.