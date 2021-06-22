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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة
بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال لأكثر من 340 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

وكانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 61.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23210.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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