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"الاستثمارات العامة" يدرس بيع جزء من حصته بالاتصالات

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"الاستثمارات العامة" يدرس بيع جزء من حصته بالاتصالات السعودية "الاستثمارات العامة" يدرس بيع جزء من حصته بالاتصالات
وظّف بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة

كشفت مصادر مطلعة لرويترز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات ، في الوقت الذي يسعى فيه صندوق الثروة السيادي إلى تسييل بعض أصوله.

وبحسب الوكالة فإن الصندوق، الذي يمتلك أصولًا بقيمة 430 مليار دولار، وظف بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة عقب إعادة هيكلته، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قفزت أصوله 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق "رؤية 2030"، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل "الرؤية".

ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567 في المائة بنهاية 2030 "خلال عشرة أعوام" إلى عشرة تريليونات ريال "نحو 2.7 تريليون دولار".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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