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ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات

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ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات
للاستعانة بهم أثناء وجود ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة

ألف حارس وحارسة أمن بالمشاعر المقدسة لتنظيم الحجاج وتطبيق الاحترازات

كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري، أن شركات حجاج الداخل سوف تتعاقد خلال موسم حج هذا العام مع شركات الحراسات الأمنية؛ للاستعانة بهم في مخيمات مشعر منى والأبراج ومخيمات مشعر عرفات وكذلك أثناء تواجد ضيوف الرحمن في المبيت بمشعر مزدلفة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أكثر من 1000 حارس وحارسة أمن؛ وذلك للمساهمة في تنظيم عملية دخول حجاج بيت الله الحرام وخروجهم من المخيمات في المشاعر المقدسة.

وأضاف أن هذا سيكون للتأكد من تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري، بالإضافة إلى حراسة المخيمات وحفظ وأمن ممتلكات الحجاج والحاجات وغيرها من المهام المختصة بعملهم على مدار الأربع والعشرين ساعة خلال موسم الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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