★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت شركة «فيترو أو غي كي» (VetroSGC، تتبع لشركة «نوفا ويند» وهي قسم طاقة الرياح في مؤسسة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية) على تصريح لبناء مزرعة الرياح «بيريستوفسكايا» بقدرة إجمالية تبلغ 60 ميجاوات في منطقة بتروفسكي بإقليم ستافروبول جنوب روسيا.

جاء ذلك بعد خضوع مشروع بناء مزرعة الرياح «بيريستوفسكايا» المتكونة من 24 توربينة رياح بقدرة 2.5 ميجاوات لكل منها، لإجراءات فحص وثائق التصميم من قبل المؤسسة المستقلة لإقليم ستافروبول «التدقيق الحكومي في مجال البناء» (التابعة لوزارة البناء والإعمار في إقليم ستافروبول). وعقب انتهائها من الإجراءات منحت المؤسسة شركة «فيترو أو غي كي» شهادة برأيها الإيجابي في نتائج التدقيق.

وتؤكد الشهادة أن وثائق التصميم المقدمة والخاصة ببناء المرافق في إطار المشروع تتوافق مع نتائج المسوحات الهندسية التي أجريت في الموقع ومتطلبات اللوائح الفنية كافة بما فيها المتطلبات البيئية والصحية والوبائية ومتطلبات الوقاية من الحريق والوثائق التنظيمية والفنية وقانون التطوير الحضري المعمول به في روسيا.

يعتبر إقليم ستافروبول منطقة أساسية في روسيا للمشاريع التي تنفذها شركة «نوفا ويند». في الوقت الحالي، هناك مزرعتان كبيرتان لطاقة الرياح قيد التشغيل في الإقليم، إحداهما مزرعة الرياح «كوتشوبييفسكايا» (بقدرة 210 ميجيوات) والأخرى مزرعة الرياح «كارمالينوفسكايا» (بقدرة 60 ميجاوات). بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إنشاء مزارع رياح جديدة في المنطقة تبلغ قدرتها الإجمالية 180 ميجاوات.