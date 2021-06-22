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حفل توقيع كتاب «معارك العمران» للكاتب سمير غريب 27 يونيو المقبل

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حفل توقيع كتاب «معارك العمران» للكاتب سمير غريب 27 يونيو المقبل حفل توقيع كتاب «معارك العمران» للكاتب سمير غريب 27 يونيو المقبل

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صدر حديثًا عن دار رؤية للنشر كتاب معارك العمران للكاتب سمير غريب، ويقام حفل توقيع الكتاب في تمام ٦ مساء الأحد المقبل ٢٧ يونيو، وذلك بجمعية المهندسين المصرية في ٢٨ شارع رمسيس.

ويناقش الكاتب سمير غريب في الحفل كل من الدكتور سامح العلايلي، والدكتور سهير حواس، والدكتور عباس الزعفراني، ويدير اللقاء المهندس الاستشاري سيف الله أبوالنجا.

ويعتبر الكتاب شهادة شخصية موثقة على بعض مما جرى للعمران في خلال 10 سنوات قضاها الكاتب سمبر غريب رئيسًا للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كما يلقي الكاتب الضوء على معارك خاضها للحفاظ على هذا العمران.

المصرى اليوم

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