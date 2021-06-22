الأنبا باخوم يستقبل نائب محافظ القاهرة بمقر جمعية العناية الإلهية

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استقبل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء وليد عبدالحميد، رئيس حي حدائق القبة، وجرجس وديع، مدير عام إدارة حي حدائق القبة، للتضامن الإجتماعي وذلك بمقر جمعية العناية الإلهية والمفوض إدارتها لراهبات يسوع ومريم القبطيات، بحضور الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية.

تأتي تلك الزيارة ضمن جهود الكنيسة الكاثوليكية في التعاون مع مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها لكل مستفديها.

يذكر أن جمعية العناية الإلهية، ومقرها بحي حدائق القبة تقدم خدماتها لرعاية وتنشئة العديد من البنات الأيتام.