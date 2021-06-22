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علي غزال: لا أعلم سبب استبعادي من تشكيل سموحة..وقررت الرحيل في نهاية الموسم

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علي غزال: لا أعلم سبب استبعادي من تشكيل سموحة..وقررت الرحيل في نهاية الموسم علي غزال: لا أعلم سبب استبعادي من تشكيل سموحة..وقررت الرحيل في نهاية الموسم

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أكد علي غزال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف النادي السكندري، في نهاية الموسم الجاري.

وقال علي غزال، في تصريحات تلفزيونية :«كنت أشارك بشكل أساسي مع سموحة، في بداية الموسم الجاري، وظهرت بمستوى جيد، وفوجئت بعد ذلك بجلوسي على مقاعد البدلاء ثم تطورت الأمور للأسوأ بخروجي من قائمة المباراة»، مؤكدًا :«لا أعلم سبب استبعادي من التشكيل الأساسي».

وأضاف :«لم اتحدث مع المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، ولكني تحدثت في الفترة الماضية مع أحمد سامي، المدير الفني للفريق عن أسباب استبعادي، وبعدما تطورت الأمور للأسوأ لم أتحدث معه في أي شئ».

وتابع :«اتخذت قرارًا بالرحيل عن سموحة، في نهاية الموسم اذا استمر الوضع على ما هو عليه، أنا انضميت للنادي لكي أشارك بشكل أساسي»، مشيرًا :«أنا لاعب محترف ولم أفتعل أي أزمات وأشارك في التدريبات».

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