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قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا على زوج وعامل اتفقا على اغتصاب زوجة الأول وتلفيق قضية شرف لها وقتلها أثناء دفاعها عن شرفها والمعروفة اعلاميا بإسم شهيدة الشرف.

صدر الحكم حضوريا برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة2020 كلي جنوب المنصورة.

وانهارت أم الضحية عقب صدور الحكم وقالت «حكم السماء نزل على الأرض وحقك رجع لك خلاص يا ايمان ربنا رجع حقك في الدنيا يا بنتي نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها».

بينما انهار الأب وهو يقول «حسبى الله ونعم الوكيل فيه ده مش بنى آدم ولا انسان علشان يلفق تهمة شرف لزوجته وماتت وهى بتدافع عن شرفها هو كان عايز يفضحها ويفضحنا فربنا فضحه قدام الناس كلهم وفى كل الدول لأنه ديوث وحرام نقول عليه انسان».

وكانت تلنيابة العامة قررت إحالة المتهمين: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبدالله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا- بأن دلف الأول إلى مسكنها خلسة وحاول اغتصابها بالاتفاق مع الثانى «الزوج» وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر- شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

وأكد أن المتهم الثاني زوج المجنى عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي يتفق عليه بينهما، وانقده مبلغ مالي الشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمده بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بذات الطرق سالفة البيان مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.