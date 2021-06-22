تكريم اسم شفيع شلبي في «الإسماعيلية للأفلام التسجيلية»

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عقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، احتفالية بالمخرج والمذيع الراحل «شفيع شلبي»، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي بعرض مجموعة من افلامه، اعقبها ندوة تكريمية ادارها الناقد الكبير مجدي الطيب وتحدثت فيها زوجته سمية الشناوي وصديقه المقرب شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي وعدد من السينمائيين.

من جانبه قال الناقد الكبير مجدي الطيب، أن «شلبي»، فنان سابق عصره، مشيرا إلى انه اول من طالب بإنشاء الاتحاد الإذاعي.

واضاف مجدي الطيب علاقتى بشلبي تبدأ من عام 1981 فقد عملت معه مساعد مخرج في عدد من البرامج واضاف أن البعض لخص شخصيته بأنه المذيع الذي يحضر التلفزيون بالعجلة، لكن هناك كثيرون لا يعرفون شيئا عن إنتاجه السينمائي الكبير، وتابع: شفيع شلبى تم وقفه مرتين عن العمل الاولى في أحداث سبتمبر وبعد وفاة السادات عاد واستقبلته مديحة كمال وقتها استقبال كبير وبعدها قدم شفيع برنامج اسمه بالطول والعرض وقدمنا ٤ حلقات زرنا بورسعيد ودمياط وسينا وبعد العوده فوجئنا أن رئيسة التلفزيون توقفة على العمل بسبب محافظ دمياط حيث قام بتصوير اراء الناس في مشكلة تخص مجموعة من المبانى تم تصميمها على منطقة كانت تسببت في وجود بعض الأمراض لدي الجمهور وقتها طلب المحافظ من شفيع تسليم الماتريال الذي تم تصوير لكنه رفض ليفاجأ بايقافة عن العمل ويضيف مجدي الطيب انه كان حر نفسه كنا يذهب إلى الميادين ويقابل الناس ويقوم بتصوير مشاكلهم وعرضها.

أكدت زوجه الراحل «شفيع»، أنه كان حريص على التواصل الجاد من اجل تحقيق إنجازاته وكان يحتاج لعمر فوق العمر لتحقيق احلامه.

فيما كشفت زوجة «شفيع»، انه قام بعمل فيلم سينمائي كامل عنه من خلال شهادة كبار السينمائين عنه على مدار ساعة تقريبا، لافتة إلى حصوله على جائزة أحسن فيلم من خلال أحد دورات المهرجان السابقة.

و اضافت عاصرت شفيع منذ عام 1990 وكان طوال حياته يقول إنه لن يقدم سوى قناعاته وكان ينتج اعماله من مالة الخاص ولم يتقاضى أي اجر عن ذلك وصلت اعماله إلى 1500عمل كان دائمآ مهتم بالإنسان وكان يحاول أن يساعد البنى ادم على فهم الحياة وكان مشروعة انشاء قناة تلفزيونية تعبر عن الشعب وكان دائما يتعامل كأنه لدية الكثير ونحاول أن نعرض إنتاجه في كل المحافل.

واضافت انه في اخر خمس سنوات قرر الجلوس في بيتة في الفيوم وبالفعل حاليآ نقوم بعمل متحف خاص به لعرض أعماله.

وخلال اللقاء اثني الضيوف على التاريخ المشرف لشفيع شلبي والذي كان سبب من خلاله قيامه بالتعليق على الأفلام التسجيلية في برنامجه سينما في علب على الوصول لأكثر عدد ممكن من الجمهور.

وقال محمود عبدالسميع، رئيس جمعية الفيلم للسينما الروائية، إلى انه كان حريص على التنوع في اعماله، وأنه أضاف إلى السينما التسجيلية، من خلال قيامه بكل تفاصيل المهنة،

ومن جانبه قال الفنان محسن احمد مدير التصوير، ان لدينا دور يمكن القيام به من خلال المركز القومي للسينما فيمكننا عمل تناول موسع بجودة عالية لأفلام «شفيع».كما وجه المركز الثقافي وناشد الضيوف المركز القومي للسينما، بإنتاج فيلم تسجيلي طويل عن شفيع شلبي.

اما الناقد السينمائي احمد عبدالعال فقد قال تربطنى علاقة صداقة بالمخرج الكبير شفيع شلبى أبرز ما في سماته أنه عاش حياته باستقلالية تامه.

كما تحدث د سمير فرج مدير مهرجان الإسماعيلية قال اننا في الستينيات كان مثلنا الاعلى شفيع شلبى والتقيت به مرة في التلفزيون وتحدثنا وكان موسوعه متحركة لابد أن نفرح بتاريخه الكبير

اما مستشار السفارة الروسية تحدث قائلا سعيد جدا بالمشاركة في حفل تكريم لهذا المخرج الكبير الذي عرفته من خلال أفلامه منذ 3شهور عندما أقام المركز الثقافي الروسى حفل تأبين له ،وادركت من خلال مشاهدات أفلامه أننا أمام مخرج عظيم وفريد لدية وعي أفلامه كلها مهما يمكن عرضها للكبار والصغار كذلك هو افضل من يعبر عن الثقافة المصرية من خلال أفلامه واعتقد أنه موجود اليوم وسطنا وروحه سعيده بهذا التكريم ويسعدنا في المركز الثقافي الروسى أننا سوف نعيد عرض أفلامه.

اما حنان ابو الضيا كاتبة صحفية قالت أنا حبيت السينما التسجيلية من خلال افلام وبرامج شفيع شلبى فهو من شكل وعي بالسينما التسجيلية ،طريقة لبسة أيضا كانت ملهمه بالنسبة لي واتمنى ان يكون هناك فيلم تسجيلى طويل يتضمن جزء من أفلامه وشهاداته ونناشد المركز القومي للسينما لتقديم فيلم تسجيلى عنه

عرف «شفيع شلبي»في السبعينات كأحد أشهر من يقدمون نشرة التاسعة مساء في التلفزيون المصري، وذلك بسبب فكره التحرري وطريقته في تقديم البرامج، حيث كان أول مذيع يطل على الشاشة الصغيرة بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر مجعد.

ولد شفيع شلبي يوم 2 مايو عام 1947، تخرّج في كلية الزراعة عام 1967، وعمل في الإخراج والكتابة والإنتاج السينمائي والتليفزيوني، لم يكن يوما من الأيام رجلاً تقليدياً، فلم يكن موظفاً في مبني ماسبيرو فقط بل كان منفتحاً للدخول في عالم الفن بمختلف أطيافه.

وكان يذهب شفيع إلى مبنى التليفزيون المصري مرتديا ملابس عادية، يصحبه شعر بطريقة الكيرلي، كما كان لا يحب السيارات ويهوي ركوب الـ «عجلة» يذهب بها في مشاويره الرسمية وغير الرسمية، بالطبع كان مظهره مميزا عن كافة مذيعي التليفزيون الذين حرصوا على تقديم النشرات ببزات كاملة وكرافتات ونبرات صوت رسمية.

كما كان شفيع شلبي نموذجاً متفرداً أيضاً عن مثقفي ذلك التوقيت، حيث كان بعيداً كل البعد عن الشاعر أمل دنقل، والأبنودي وغيرهم من الأدباء والشعراء، فقد كان مذيعًا لامعًا في التليفزيون المصرى خلال الثمانينيات إلى أن تم تجميده، بسبب تمرده الدائم على التعليمات، من بينها أنه كان يقدم برامجه في التليفزيون بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر غير مسبسب، وظلت قضية تجميده تشعل الصحف لسنوات، كان خلالها يشغل فراغه بالنشاط في مجالات مختلفة: ثقافية وفنية وتليفزيونية، والقليل منها سياسى.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي»، وتقام دورته 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجارى، تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا»، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.