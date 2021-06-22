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إجراءات صارمة لمنع الغش باللجان..طلاب الشعبة الأدبية فى مواجهة اللغة العربية اليوم
-
الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف
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الأحد 11 يوليو 2021 12:04 مساءً
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق
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الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:53 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
80 عاما على بدء الحرب الوطنية العظمى
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:02 مساءً
86
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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