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وزير يجتمع برؤساء شركات السكر ويوجه باستلام جميع كميات البنجر من المزارعين

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وزير التموين يجتمع برؤساء شركات السكر ويوجه باستلام جميع كميات البنجر من المزارعين وزير يجتمع برؤساء شركات السكر ويوجه باستلام جميع كميات البنجر من المزارعين

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عقد الدكتور على المصيلحي وزير ، اجتماعا مع رؤساء شركات السكر من البنجر (شركة السكر والصناعات التكاملية، الدلتا، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر) لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة، بشأن حل مشكلة توريد محصول البنجر في بعض المحافظات وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر.

وأكد المصيلحي، أنه يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب أقصي كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وسيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على توزيع الكميات المطلوب استلامها على شركات البنجر وذلك على النحو التالي: شركة الدلتا 200 ألف طن بنجر، شركة الدقهلية 150 ألف طن بنجر، شركة الفيوم 50 ألف طن بنجر، شركة الشرقية للسكر 200 ألف طن بنجر، شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن بنجر، وذلك بإجمالي كميات 650 الف طن، وسوف يبدأ العمل من يوم ٢٥ يونية الجاري، حتى منتصف اغسطس ٢٠٢١.

المصرى اليوم

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