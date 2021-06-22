أخبار عاجلة

إجراءات صارمة لمنع الغش باللجان..طلاب الشعبة الأدبية فى مواجهة اللغة العربية اليوم -
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية -
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة -
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) -
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف -
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطور برلمانى بشأن سد النهضة ( التفاصيل )

Print
تطور برلمانى بشأن سد النهضة ( التفاصيل ) تطور برلمانى بشأن سد النهضة ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بملس النواب، سؤال عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن خطة وزارة الخارجية، لعرض قضية أزمة سد النهضة الاثيوبي، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وقال النائبة، في سؤالها، أنه ما قرب إنعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الانسان بجينيف، والتابع إلى الأمم المتحدة، في 21 يونيو، وحتي 15 يوليو المقبل، وأخد العديد من الدول لتلك المناسبة، كفرصة للترويج لانجازاتهم الوطنية والقضايا العالمية التي تشغلهم.

وطالبت النائبة، بتوضيح خطة الوزارة لعدالة القضية المصرية في أزمة سد النهضة من خلال البعثة المصرية في جنيف، ومن خلال المنظور الحقوقي، وهل تنوي البعثة الدائمة عقد فاعليات جانبية أو القاء بيانات رسمية بهذا الشأن على هامش الدورة.

وكان الاتحاد الأوروبي، طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق بين والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.

وقال المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان بيكا هافيستان، إن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق ولو انتقالي حول الملء الثاني.

وأوضح المبعوث الأوروبي أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق.

وأضاف هافيستان في تصريحات صحفية من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن.

وأشار إلى وجود نقص في المعلومات الفنية لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي إلى إتلاف البنى التحتية، ما يدفع السودان للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمنا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج