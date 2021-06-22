تطور برلمانى بشأن سد النهضة ( التفاصيل )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بملس النواب، سؤال عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن خطة وزارة الخارجية، لعرض قضية أزمة سد النهضة الاثيوبي، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.

وقال النائبة، في سؤالها، أنه ما قرب إنعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الانسان بجينيف، والتابع إلى الأمم المتحدة، في 21 يونيو، وحتي 15 يوليو المقبل، وأخد العديد من الدول لتلك المناسبة، كفرصة للترويج لانجازاتهم الوطنية والقضايا العالمية التي تشغلهم.

وطالبت النائبة، بتوضيح خطة الوزارة لعدالة القضية المصرية في أزمة سد النهضة من خلال البعثة المصرية في جنيف، ومن خلال المنظور الحقوقي، وهل تنوي البعثة الدائمة عقد فاعليات جانبية أو القاء بيانات رسمية بهذا الشأن على هامش الدورة.

وكان الاتحاد الأوروبي، طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.

وقال المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان بيكا هافيستان، إن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق ولو انتقالي حول الملء الثاني.

وأوضح المبعوث الأوروبي أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق.

وأضاف هافيستان في تصريحات صحفية من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن.

وأشار إلى وجود نقص في المعلومات الفنية لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي إلى إتلاف البنى التحتية، ما يدفع السودان للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمنا.