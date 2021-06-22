حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة، والإشغالات بالطرق الرئيسية بعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ،بالإضافة إلى إزالة اللافتات والملصقات الدعائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، للحفاظ على الإنضباط للشارع والشكل الجمالي للمدينة .

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، برفع الإشغالات من شوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع ١٣٣ إشغال مخالف، وتحرير ٩ محاضر إشغال مخالف، كما تم تحرير ٨ محاضر ضد المواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية، كأحد أهم الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة لتقديم شيشه للمواطنين، وتم مصادرة ١٧ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما نفذت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره، وميدان عرابى وميدان التحرير، ومنطقة الحناوي ومنطقه حى الزهور، ومنشية أباظة والحسينية الجديدة، وشارع الشهيد طيار بالحسينية وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من ضبط ١١ شيشة من ٣ كافتريات بديرب البلد، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، وشرطة المرافق بحملة لرفع كافة الإشغالات التي تعوق المواطنين، وتم التنبية على أصحاب الوكالات أن أي تعدى على الشارع يعرضهم للمسائلة القانونية وعمل المحاضر ضد غير الملتزمين، تيسيراً على حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.

فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، بمنع التجمعات وإلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المرور على المواقف العمومية للتأكد من إرتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامة الواقية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.