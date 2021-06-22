أخبار عاجلة

إجراءات صارمة لمنع الغش باللجان..طلاب الشعبة الأدبية فى مواجهة اللغة العربية اليوم -
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية -
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة -
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) -
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف -
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدير التأمين الصحي الشامل: بدء عمل منظومة العلاج بالأقصر أول يوليو

Print
مدير التأمين الصحي الشامل: بدء عمل منظومة العلاج بالأقصر أول يوليو مدير التأمين الصحي الشامل: بدء عمل منظومة العلاج بالأقصر أول يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تيسير الخدمات الطبية.

وجه المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، الثلاثاء، رسالة لأهالى الأقصر في حوار مجتمعى عقد بقاعة المؤتمرات برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم:«هناك طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، التي تنطلق رسميًا أول يوليو المقبل؛ لتقدم أكثر من ٢٥٠٠ خدمة طبية للمنتفعين عبر ٧ مستشفيات و٥٩ مركزًا ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقى علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة».

وأوضح أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل ، حرصًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذي يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التي لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.

وأعرب المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لمحافظ الأقصر؛ لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحى الشامل وسعيه الجاد نحو تذليل أي عقبات، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج