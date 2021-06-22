ورشة عمل لترميم الأفلام بمعهد جوته تنطلق السبت

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يعقد معهد جوته القاهرة ورشة عمل متخصصة عن ترميم الأفلام أون لاين يوم السبت المقبل ٢٦ يونيو، وتستغرق ٤ ساعات ،وخلال الورشة يتعرف المشاركات والمشاركون على أنشطة حفظ الأفلام والرقمنة والترميم في معهد دويتشة كينيماتيك خلال السنوات الماضية بصورة عامة، كما توضح «يوليا فالمولير» منظمة الورشة ورئيسة مشروع رقمنة التراث السينمائي الألماني بمعهد دويتشه كينيماتيك خطوة بخطوة تقنيات الرقمنة، وترميم الصوت والصورة، بالإضافة إلى مناقشة آداب وأخلاقيات الترميم والقضايا الجمالية وإرشادات عامة لترميم الأفلام، مستعينة بعملية حفظ وترميم فيلم «حكومة متحف الشمع» كمثال، والذي سيُعرض في نفس اليوم بمقري معهد جوته القاهرة والإسكندرية.

يذكر أن أسبوع أفلام جوته سيكون في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ٢ يوليو ٢٠٢١، وسيستقبل خلالها معهد جوته في القاهرة والإسكندرية عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة «جوته حسب الطلب Goethe on Demand» خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين في مصر، عن طريق التسجيل على هذا الرابط مجانًا: https://egypt.goethe-on-demand.de/.