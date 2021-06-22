ضبط 1.2 طن سكر ومكرونة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية ومخازن المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة، لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على ١٠٠ ربطة سكر معبأ زنة الواحدة ١٠ كيلو بإجمالي طن سكر، و٣٠ ربطة مكرونة معبأ زنة الواحدة ٨ كيلو مكرونة بإجمالي ٢٤٠ كيلو مكرونة على ذمة المحضر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطه التجارية لبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أحد أصحاب أنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.