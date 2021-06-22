أمير مكة يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة
جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في...
أبهـا: الوطن
12 ذو القعدة 1442 هـ
فيما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا...
بيروت: أسماء وهبة
11 ذو القعدة 1442 هـ
انتهجت ميليشيا الحوثي الأعمال العسكرية لتأكيد رفضها الحلول والمبادرات السلمية وذلك عبر تكثيف هجماتها الإرهابية من خلال الطائرات...
أبها: سلمان عسكر
11 ذو القعدة 1442 هـ
دعت الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة...
تونس: الوكالات
11 ذو القعدة 1442 هـ
ذكر مراقبون دوليون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا كانت متماشية مع المعايير الديمقراطية....
بروكسل: الوكالات
11 ذو القعدة 1442 هـ