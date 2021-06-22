أمير مكة يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة

وزير الخارجية السعودي : لا توجد علاقات مع إسرائيل وتغيير حكوماتها لا يؤثر علينا

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في...