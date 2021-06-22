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أمير مكة يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة

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وزير الخارجية السعودي : لا توجد علاقات مع إسرائيل وتغيير حكوماتها لا يؤثر علينا

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في...

0be39d8554.jpgأبهـا: الوطن
7fa17d9d64.jpg12 ذو القعدة 1442 هـ

لبنان في قبضة الرئيس الإيراني الجديد

فيما ذكر الممثل الأعلى للسياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​، ​جوزيب بوريل​، أن «​لبنان​ على حافة الانهيار المالي، ولا...

icon-byline.pngبيروت: أسماء وهبة​
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

الطائرات المفخخة والصواريخ لغة الحوثيين الوحيدة

انتهجت ميليشيا الحوثي الأعمال العسكرية لتأكيد رفضها الحلول والمبادرات السلمية وذلك عبر تكثيف هجماتها الإرهابية من خلال الطائرات...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

مطالبات نيابية بإقالة الغنوشي والمشيشي

دعت الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة...

icon-byline.pngتونس: الوكالات
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

مراقبون دوليون يصفون انتخابات أرمينيا بالنزيهة

ذكر مراقبون دوليون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا كانت متماشية مع المعايير الديمقراطية....

icon-byline.pngبروكسل: الوكالات
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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