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: «صفر» إصابات بفيروس كورونا

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كوريا الشمالية : «صفر» إصابات بفيروس كورونا : «صفر» إصابات بفيروس كورونا

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قالت ، إنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما اختبرت أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وسبق أن قالت كوريا أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه البلاد.

وقالت المنظمة إن أرقام الاختبارات في كوريا الشمالية شملت 733 شخصا خضعوا للاختبار خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري من بينهم 149 ظهرت عليهم أعراض تشبه الإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة.

وفرضت كوريا الشمالية قيودا حازمة على دخول المسافرين وحركة المرور والتجارة، ما تسبب في ضعف الاقتصاد نتيجة قيود كورونا من ناحية والعقوبات الأمريكية من ناحية أخرى.

وتجاوزت الإصابات في العالم 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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