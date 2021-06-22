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«تجارة مستوردين» تطالب بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات حتي نهاية العام

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«تجارة مستوردين» تطالب بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات حتي نهاية العام «تجارة مستوردين» تطالب بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات حتي نهاية العام

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طالب المهندس متي بشاي رئيس لجنة والتجارة الداخلية بالمستوردين، مصلحة الجمارك ووزارة المالية بتأجيل تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) حتي نهاية العام على الأقل لتتمكن الشركات من عمليات التسجل على النافذة.

وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، من أول أبريل الماضي اختياريا، ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أول يوليو المقبل، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل.

وأوضح «بشاي»، أن التأجيل سيتيح ويعطي فرصة للشركات والمستوردين ليتمكنوا من التسجيل على النافذة، مشيرا إلى أن عدد من المستوردين حاولوا التسجيل خلال الفترة الماضية ولم يتمكنوا نتيجة عدم قبول السيستم للبيانات.

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالمستوردين أن المجتمع التجاري يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتمكن من عملية التسجيل، كما ان النظام يحتاج لفترة تجريبية أكبر لقياس مدي كفاءته.

المصرى اليوم

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