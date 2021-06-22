ضبط 194 سلاحًا ناريًا و213 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية موسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 194 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متهمًا، و207 قطع أسلحة بيضاء، وتمكنت من تنفيذ 82106 حكم قضائي متنوع، وضبط 213 قضية مخدرات بإجمالي 237 متهمًا.

كما ضبطت الحملة 33 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة، و23750 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.