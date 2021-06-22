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انتظام أداء طلاب الثانوية العامة للامتحانات التجريبية بالوادي الجديد

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انتظام أداء طلاب الثانوية العامة للامتحانات التجريبية بالوادي الجديد انتظام أداء طلاب الثانوية العامة للامتحانات التجريبية بالوادي الجديد

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لليوم الثانى على التوالى، أدى طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، الثلاثاء، الامتحانات التجريبية وذلك للاطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاه والتدريب على استخدام البابل شيت في الإجابة على المواد المختلفة وذلك لضمان تدريب الطلاب على الامتحانات .

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تجرى لليوم الثانى على التوالى بعدد 27 مدرسة ثانوية متصلة بإنترنت فائق السرعة وتضم المحافظة 1805 طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي .

واضاف، ان غدا الأربعاء ستجرى الإمتحانات للراسبين وطلاب المنازل لضمان تدريب جميع طلاب الثانوية العامة على الإمتحانات التجريبية تمهيدا للامتحانات النهائية للشهادة الثانوية .

وأكد أن المدارس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان إجراء الإختبارات بعد إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، قبل وبعد كل امتحان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وحماية الطلاب والمعلمين.

المصرى اليوم

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