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«الرعاية الصحية» أول هيئة في تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها

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«الرعاية الصحية» أول هيئة في مصر تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها «الرعاية الصحية» أول هيئة في تستخدم تقنية التشخيص الرقمي للأورام وتحليل الأنسجة بمنشآتها

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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هيئة الرعاية الصحية ستكون أول منشآة صحية تستخدم تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة) في ، والتي تعزز دقة تشخيص الأورام والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبمشاركة كبرى الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية وأحدث منتجات الأجهزة الطبية وآخر التقنيات والحلول الرقمية التي يشهدها العالم في مجالات تقديم الرعاية الصحية، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام).

وشملت مشاركة الدكتور أحمد السبكي، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي لهذا العام 2021، تفقده عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية وصناعة أجهزة الأشعة والتصوير والتشخيص الطبي الرقمي، للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تخص الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية للهيئة، وكذلك التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التطبيب عن بُعد والتصوير الطبي والتشخيص الرقمي للأمراض، والذي يسهم في اكتشاف العديد من الأمراض مبكرًا وسرعة علاجها أو التقليل من مضاعفاتها بصورة أكثر دقة في التشخيص والعلاج.

كما أنه من المقرر زيارة الدكتور أحمد السبكي والوفد المرافق له خلال فترة فعاليات آراب هيلث 2021، لأكبر المدن الطبية المتطورة والمجمعات الطبية المتكاملة ومركز الذكاء الاصطناعي بدبي، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية ورقمنة الخدمات، وكذلك للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال المبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية.

ومن المقرر أيضًا، استعراض أهم المشاريع التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومنها التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة، وما حققته الهيئة من ريادة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وكذلك استعراض تجربة التحول الرقمي للخدمات الصحية بالهيئة خاصة في ظل جائحة كورونا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، إضافة إلى ما أنجزته الهيئة في مبادرة (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية والتي تستهدف استقدام الوافدين من دول العالم الخارجي للعلاج، وذلك بما تمتلكه مستشفيات الهيئة من كوادر طبية وإدارية وتجهيزات وتقنيات طبية على أعلى مستوى لعلاج المرضى بأحدث الإرشادات والبروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة دوليًا.

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكي يشارك فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2021 بدبي، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يضم، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد مدير إدارة المشروعات الهندسية، حيث يستضيف آراب هيلث صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار من جميع الدول العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية والولايات المتحدة، بما يسلطه من الضوء على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا ورقمنة الخدمات الصحية وصناعة الأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية، وكذلك استعراض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية عالميًا.

المصرى اليوم

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