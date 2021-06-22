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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، أن اللجنة هدفها هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.
وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق أولا"، مضيفا : "ندرك بشدة قيمة العناصر التي تتواجد في قائمة الزمالك، ولذلك هدفنا الأول هو الحفاظ على اللاعبين وتجديد عقودهم ومنعهم من الرحيل".
وأوضح : "نسعى في الوقت الحالي للاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده، ونتمسك باستمراره كما فعلنا مع محمود الونش الذي جددنا عقده".
وواصل : "نسعى أيضا لدعم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى لقب كأس مصر، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لحصد اللقبين".