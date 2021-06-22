أخبار عاجلة

إجراءات صارمة لمنع الغش باللجان..طلاب الشعبة الأدبية فى مواجهة اللغة العربية اليوم -
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية -
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة -
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) -
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف -
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

عضو لجنة : هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي

Print
عضو لجنة الزمالك: هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي عضو لجنة : هدفنا التعاقد مع صفقات سوبر.. والحفاظ على القوام الأساسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير ، أن اللجنة هدفها هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق أولا"، مضيفا : "ندرك بشدة قيمة العناصر التي تتواجد في قائمة الزمالك، ولذلك هدفنا الأول هو الحفاظ على اللاعبين وتجديد عقودهم ومنعهم من الرحيل".

وأوضح : "نسعى في الوقت الحالي للاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده، ونتمسك باستمراره كما فعلنا مع محمود الونش الذي جددنا عقده".

وواصل : "نسعى أيضا لدعم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى لقب كأس ، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لحصد اللقبين".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»