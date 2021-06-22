★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، أن اللجنة هدفها هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا هدف أساسي نسعى لتحقيقه وهو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق أولا"، مضيفا : "ندرك بشدة قيمة العناصر التي تتواجد في قائمة الزمالك، ولذلك هدفنا الأول هو الحفاظ على اللاعبين وتجديد عقودهم ومنعهم من الرحيل".

وأوضح : "نسعى في الوقت الحالي للاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي على تجديد عقده، ونتمسك باستمراره كما فعلنا مع محمود الونش الذي جددنا عقده".

وواصل : "نسعى أيضا لدعم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على لقب الدوري بالإضافة إلى لقب كأس مصر، حيث سنبذل أقصى ما لدينا لحصد اللقبين".