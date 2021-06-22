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«كاف» يكشف عن تفاصيل ومواعيد موسم مسابقات 22/ 2021

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«كاف» يكشف عن تفاصيل ومواعيد موسم مسابقات 22/ 2021 «كاف» يكشف عن تفاصيل ومواعيد موسم مسابقات 22/ 2021

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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) جدول موسم مسابقات الأندية 2021/22، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقائمة البلدان التي سيسمح لها بمشاركة فريقين في موسم 2021/22.

سيبدأ موسم 2021/22 في 10 سبتمبر 2021 بإقامة مباريات الدور التمهيدي الأول.

ستبدأ مراحل المجموعات اعتباراً من فبراير 2022.

سيتم السماح لأعلى 12 اتحادًا وطنيًا مصنفاً، وفقًا لتصنيف CAF، بإشراك فريقين في توتال انرجيز CAF دوري الأبطال 2021/22 وتوتال انرجيز CAF كأس الكونفيدرالية 2021/22 .

الدول هي: (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الانجليزية) الجزائر، أنجولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ، غينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، زامبيا.

مدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) العمل بقاعدة التبديلات الخمسة لموسم الأندية 2021/22. وفقًا لذلك، سيسمح لكل ناد بتسجيل 40 لاعبًا بدلاً من 30 لاعبًا كالمعتاد. وسيسمح بتواجد تسعة بدلاء على مقاعد البدلاء بدلاً من السبعة الاعتياديين.

تم تمديد تسجيل اللاعبين في قاعدة التسجيل CAF CMS إلى 15 أغسطس 2021.

جدول مسابقات CAF للأندية: 2021/2022

- الدور التمهيدي الأول (ذهاب / إياب) 10-12 سبتمبر / 17-19 سبتمبر 2021

- الدور التمهيدي الثاني (ذهاب / إياب) 15-17 أكتوبر / 22-24 أكتوبر 2021

- كأس الكونفيدرالية، الدور التمهيدي الثاني الاضافي (ذهاب / إياب) 26-28 نوفمبر، 3-5 ديسمبر 2021

- مرحلة المجموعات الجولة الأولى: 11-13 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثانية: 18-20 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الثالثة: 25-27 فبراير 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الرابعة: 11-13 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة الخامسة :18-20 مارس 2022

- مرحلة المجموعات الجولة السادسة: 1-3 أبريل 2022

- ربع النهائي (ذهاب / إياب) 15-17 أبريل 2022 / 22-24 أبريل 2022

- نصف النهائي (ذهاب / إياب) 6-8 مايو 2022 / 13-15 مايو 2022

- النهائي: سيتم تحديده لاحقاً في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022

المصرى اليوم

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