الطائف : القبض على مخالف أثيوبي تحدى الجهات الأمنية
سجل عدد من المدن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة بنحو 48 درجة مئوية، ثم ينبع 46، ثم المدينة المنورة...
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات...
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام...
أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «الوطن» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...
سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...
بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...