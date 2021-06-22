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الطائف : القبض على مخالف أثيوبي تحدى الجهات الأمنية

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ارتفاع درجات الحرارة في عدد من مدن المملكة

سجل عدد من المدن ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة بنحو 48 درجة مئوية، ثم ينبع 46، ثم المدينة المنورة...

b322968b08.jpgأبهـا: الوطن
091c5805e9.jpg12 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على شخصين يسرقان محتويات السيارات

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 48 جريمة بذات...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

حقيقة تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام فرع الموارد البشرية بالرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانًا، أوضحت فيه ملابسات ما جرى تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png12 ذو القعدة 1442 هـ

4 حيوانات تتساوى مع الوعل الجبلي في العقوبات

أوقعت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، عقوبة 60 ألف ريال على صيد الوعل الجبلي، فيما تطبق نفس العقوبة على...

icon-byline.pngالباحة: مشعل الغامدي وأبها : الوطن
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

قسم لجرائم الحياة الفطرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ «الوطن» أمس، إنشاء قسم متخصص بمتابعة جرائم الحياة الفطرية تابع للمركز، ومن مهامه متابعة...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ
( تصوير: عبدالمحسن دومان)

185 شركة حجاج تتسلم مواقعها بالمشاعر

سلمت وزارة الحج والعمرة، أمس، 185 شركة ومؤسسة من حجاج الداخل مواقعها بالمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

رقابة بيطرية على منافذ مكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزيتها لموسم حج هذا العام، في ظل جائحة كورونا، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

تعميم يوقف سباق التقاعد المبكر

بعد تزايد حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص العام الماضي، صدر تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بعدم التساهل في...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png11 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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