الرياض.. الهلال الأحمر يطلق مبادرة الدعم النفسي للعاملين بالميدان

★ ★ ★ ★ ★

تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات

دشّن مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي مبادرة الدعم النفسي والتي تنفذها إدارة التدريب بالمنطقة بالشراكة والتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للعاملين بالميدان من خلال استقطاب الكفاءات من القيادات والعاملين بالميدان وتدريبهم لتقديم الدعم النفسي وتعزيزه من خلالهم على زملائهم بالميدان.

وتستمر هذه المبادرة لمدة ثلاثة أيام من خلال تقديم حزمة من الدورات والمحاضرات، والتي تهدف إلى رفع ثقافة الدعم النفسي لدى القيادات والعاملين في الميدان إضافة لرفع مستوى مهارات التعامل مع الضغوط وأساليب تعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي حول كيفية التعامل مع زملاء العمل الذين يعانون من أي اضطرابات نفسية وتقديم المساعدة والعون لهم.

وتتركز هذه المبادرة حول ثلاثة محاور؛ وهي: الضغوط النفسية الأسباب والأعراض وتأثيرها على أداء الموظف وطرق التعامل معها ومظاهر الصحة النفسية السليمة، إضافةً لمفهوم الإسعافات الأولية النفسية.

وتأتي هذه المبادرة من ضمن حزم من المبادرات التي تطلقها الهيئة في سبيل تطوير وتثقيف العاملين في المجال الطبي والإداري.

هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة الرياض