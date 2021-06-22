قاصر في إيطاليا يقاضي والديه لرفضهما التلقيح ضد "كورونا"

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عائلته تمنعه من التطعيم لأنهم مقتنعين أن اللقاحات غير آمنة

أفاد جياني بالديني المتحدث باسم رابطة محامي العائلات في توسكانا، أن أحد القاصرين من فلورنسا الإيطالية، لجأ إلى المحامين لأن عائلته تمنعه من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال القاصر إن والديه لم يمنحاه إذنًا كتابيًا بالتطعيم.

وذكر المتحدث أنه ونظرًا لأن القاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، لا يمكنه اختيار محامٍ بشكل مباشر، ولا يمكنه تلقي التطعيمات دون وثيقة سماح من والديه".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المراهق، أن والديه يعتبران اللقاحات ضد كوفيد غير آمنة، ويصفانها بالمثيرة للاشمئزاز.

وعلمت مؤسسات الخدمات الاجتماعية والمدرسة بالمشكلة، ولجأت إلى المحامين من خلال وزارة التربية والتعليم.

وقال المتحدث: "قبل أن يصل الطلب إلى المحكمة، سأحاول التحدث مع الوالدين لتغيير رأيهما؛ وإلا، سيتم تحويل القضية إلى محكمة الأحداث.