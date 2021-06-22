ماذا قال الزعيم الكوري الشمالي للرئيس الإيراني الجديد؟

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هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-إن، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وفقا لما أفادت به الخارجية الشمالية، داعيا لبذل الجهود لتقوية علاقات الصداقة مع إيران.

وأعرب الزعيم الكوري كيم عن أمله أن «تحمي إيران سياداتها بقوة» وأن «تحرز تقدما لتحويل نفسها إلى»دولة قوية«.

وأعلنت الأمم المتحدة، تطلع الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى استمرار التعاون مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح الإيرانيين وشعوب المنطقة، وفقا لما قاله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان قد فاز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية بنسبة 62% عقب حصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا و600 ألف.