«تاريخ مأساوي».. بوتين عن ذكرى دخول النازيين الاتحاد السوفيتي

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن 22 يونيو ذكرى بداية الحرب الوطنية العظمى لا يزال يلقى صدى الحزن في قلوب جميع الأجيال.

وأضاف اليوم هو ذكرى تاريخ مآساوي، حيث بدأت الحرب الوطنية العظمى قبل 80 عاما. وكبر أحفاد أحفاد أولئك الذين انتفضوا في عام 1941 منذ الهجوم النازي الغادر.

وتابع: لم يعرف التاريخ مثل هذه الإبادة الجماعية الوحشية لكننا حققنا نصرا عظيما حقا.

وأضاف في مقال بعنوان «كن منفتحا على الرغم من الماضي»، الذي تزامن نشره مع الذكرى الـ 80 لبداية الحرب الوطنية العظمى، مشيرا إلى أن روسيا تؤيد استعادة الشراكة مع أوروبا، مشيرا إلى وجود العديد من الموضوعات ذات المصلحة المشتركة.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول في موسكو بمناسبة الذكرى 80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى.