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تصف إسرائيل بـ «كيانًا سرطانيًا» وتدين جرائمها بحق قطاع غزة

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كوريا الشمالية تصف إسرائيل بـ «كيانًا سرطانيًا» وتدين جرائمها بحق قطاع غزة تصف إسرائيل بـ «كيانًا سرطانيًا» وتدين جرائمها بحق قطاع غزة

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أدانت الغارات الجوية الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة، حيث تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وفقا لما قاله السكرتير العام للجمعية الكورية الشمالية-العربية «يانغ ميونغ-سونغ».

وأضاف المسؤول الكوري لقد شنت إسرائيل مجددا غارات جوية عشوائية على قطاع غزة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، معتبرا أن إسرائيل هي مدمرة للسلام في الشرق الأوسط ولا يمكنها إلا أن تكون «كيانًا سرطانيًّا».

وأضاف أن فظائع المذابح التي ترتكبها إسرائيل تشكل تحديا صريحا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتابع: ندين بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة، كما أننا نضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية.

ولا تعترف كوريا الشمالية بإسرائيل حتى الآن معتبرة إياها كيانا غاصبا.

المصرى اليوم

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