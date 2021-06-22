أخبار عاجلة

لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية -
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة -
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) -
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف -
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعليم القليوبية : فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

Print
تعليم القليوبية : فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل تعليم القليوبية : فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فتح باب التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية 2021 للطلاب الأسبوع المقبل، وقالت المديرية في بيان لها إنه تم تشكيل لجنة من المديرية لمعاينة مدرسة متولى الشعراوى التابعة لإدارة بنها التعليمية لتكون مقرا لتلقى التظلمات، وتحديد عدد الغرف وبناء عليه وضع جدول مواعيد تلقى التظلمات بكل إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أنه سيتم عرض المقترح النهائى لجدول مواعيد تلقى التظلمات من الطلاب مساء اليوم للانتهاء منها وفحصها بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها الشهر المقبل.

أوضح وكيل وزارة التعليم أن إجراءات التظلم تبدأ بدفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه لكل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط اتباع الإجراءات الاحترازية ليتم بعدها تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة مؤكدا أنه يحق لكل طالب تم تعديل درجاته يسترد المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

ويوم الإطلاع يأتى الطالب وولى الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، كما يقوم الطالب وولى الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولى الأمر، ويستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم جمع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة، ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابع لها الطالب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل )

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف

انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف