تعليم القليوبية : فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فتح باب التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية 2021 للطلاب الأسبوع المقبل، وقالت المديرية في بيان لها إنه تم تشكيل لجنة من المديرية لمعاينة مدرسة متولى الشعراوى التابعة لإدارة بنها التعليمية لتكون مقرا لتلقى التظلمات، وتحديد عدد الغرف وبناء عليه وضع جدول مواعيد تلقى التظلمات بكل إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أنه سيتم عرض المقترح النهائى لجدول مواعيد تلقى التظلمات من الطلاب مساء اليوم للانتهاء منها وفحصها بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها الشهر المقبل.

أوضح وكيل وزارة التعليم أن إجراءات التظلم تبدأ بدفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه لكل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط اتباع الإجراءات الاحترازية ليتم بعدها تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة مؤكدا أنه يحق لكل طالب تم تعديل درجاته يسترد المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

ويوم الإطلاع يأتى الطالب وولى الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، كما يقوم الطالب وولى الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولى الأمر، ويستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم جمع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة، ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابع لها الطالب.