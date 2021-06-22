«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة «إجراءات الشهر العقاري» لـ4 فرعيات غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، لمحاضرة بالدورة الرابعة، لنقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المعهد يقام تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، وإسماعيل طه، عضو المجلس.

وأضاف البيان: «يحاضر بالمحاضرة الدكتور تامر بكر، رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا والحاصل على الدكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، وذلك حول إجراءات الشهر العقاري».

واختتم البيان: «وتعقد محاضرات المعهد، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة».