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مد أجل الحكم على المتهمين بـ«محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ5 يوليو

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مد أجل الحكم على المتهمين بـ«محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ5 يوليو مد أجل الحكم على المتهمين بـ«محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ5 يوليو

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قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على المتهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 5 يوليو المقبل.

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية قد أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة، و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبرّأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

المصرى اليوم

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