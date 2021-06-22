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هنا جودة تتصدر التصنيف العالمي لناشئات تنس الطاولة

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تصدرت هنا جودة، لاعبة النداي الأهلي ومنتخب لتنس الطاولة، التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 سنة.

بالإضافة إلى تقدمها للمركز الـ12 في التصنيف العالمي تحت 17 سنة، والمركز الـ21 للتصنيف العالمي تحت 21 سنة.

وكتبت اللاعبة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. تصدري للتصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة تحت 15 سنة، تصنيف رقم 1 على العالم تحت 15 سنة، وتقدمي للمركز12 تحت 17 سنة، والمركز 21 تحت 19 سنة، في الأسبوع الـ25 لعام 2021».

هنا جودة عبر فيس بوك

وكانت هنا جودة قد تصدرت التصنيف العالمي تحت 15 سنة للمرة الأولى شهر يناير الماضي، وهو ما لم تحققه أي لاعبة مصرية من قبل.

وبدأت بطلة تنس الطاولة ممارسة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها، وفازت مؤخرًا ببطولة البرتغال الدولية في منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ تنس الطاولة المصرية.

المصرى اليوم

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