الرئيس التونسي عن دستور بلاده: غير ملائم

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن دستور بلاده ثبت أنه غير ملائم وغير مناسب خاصة في السنوات الأخيرة.

وأضاف سعيد، خلال استقباله للمستشار السابق لـ«حركة النهضة»، لطفي زيتون، لا أريد العودة للنظام الرئاسي، مقترحا أن تقديم خلال الحوار الوطني، تصورات جديدة للنظام السياسي لأن الدستور الحالي ثبت بالتجربة، أنه غير مناسب وغير ملائم«.

واستقبل الرئيس التونسي لطفي زيتون بقصر قرطاج، وبحثا لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، وفق رئاسة الجمهورية.

وهناك خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من جهة أخرى بسبب تداخل السلطات.