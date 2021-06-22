«مسعود» يطمئن على الحالة الصحية لمريض خضع لجراحة دقيقة بمنيا القمح

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، والاطمئنان على الحالة الصحية لممرضة تعمل بوحدة ابو طوالة بمنيا القمح وتتلقي الخدمة الطبية بقسم الجراحة العامة بالمستشفي، كما تم الاطمئنان على مريض يبلغ من العمر ٥٥ عام، تم إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة له، من خلال الفريق الطبي بقسم المخ والأعصاب بقيادة الدكتور مصطفي الزهيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومشاركة الأطباء وهيئة التمريض بقسم العظام والجراحة بالمستشفي.

حيث كان يعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة والسابعة، وضعف بالقدرة الحسية والحركية بالأطراف الأربعة، وتم تثبيت فقرات عنقية واستئصال الغضروف للمريض بين الفقرات C 5.6.7، وعمل توسعة للقناة العصبية، وتوسعة لجذور الأعصاب، ووضع قفص كربون بين الفقرات، والتي تعد الأولى من نوعها بالمستشفي المركزي، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من استقرار حالته الصحية، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع المشاركين في إجراء الجراحة من التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، لخدمة المرضي بالمستشفي.

كما وجه وكيل الوزارة إدارة المستشفي بسرعة اعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتأكيد على توفير قاعة للتدريب مزودة بأفضل الوسائل العلمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين، وفقاً للأعداد الموجودة بالبرنامج، والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة البرنامج التدريبي وحل أي مشكلات يؤثر على سير العمل بالبرنامج.