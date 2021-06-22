موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو ورابط الاستعلام

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي المقبلة والتى تحاسب عن الفترة من أبريل وحتى يونيو، ويكون موعد إصدار فاتورة التليفون المنزلي عن شهر يونيو وبداية الدفع يوم 15 يوليو المقبل، وتمنح الشركة فترة سماح للسداد لمدة شهر للسداد، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة عند صدورها من موقع الشركة.

وحددت الشركة جدول مواعيد سداد فواتير التليفون المستحقة كما يلي:

15 يوليو 2021: إصدار الفاتورة وبدء السداد.

14 أغسطس 2021: نهاية شهر السماح الممنوح من الشركة المصرية للاتصالات We للسداد.

15 أغسطس 2021: تحويل خط الهاتف الأرضي إلى العمل بنظام الاستقبال.

14 سبتمبر 2021: نهاية فترة الاستقبال الممنوحة لسداد فاتورة التليفون المنزلي من شركة WE .

تظهر للعملاء الذين سددوا فاتورة شهر إبريل الذين يقومون بالاستعلام الآن من موقع الشركة المصرية للاتصالات WE عن فاتورة التليفون الأرضي رسالة فحواها: «لا توجد فواتير مستحقة»، أما الذين عليهم متأخرات فستظهر لهم رسالة بقيمة الفواتير المتأخرة.

توجد طريقتين يمكن من خلالهما الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون، وذلك عبر الاتصال برقم 140، دليل التليفونات، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال كتابة رقم التليفون وكود المحافظة من خلال من موقع الشركة المصرية للاتصالات.

توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وجميعها معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات وهي: الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE، ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB والأهلي المصري، سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE، خدمة سداد، مكاتب البريد، خدمة فودافون كاش، خدمة خدماتي، خدمة أمان، عبر خدمة فورى، خدمة مصاري، خدمة ممكن، خدمة Bee.