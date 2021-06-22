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مجلة فوج البريطانية تمنح أمير المصري لقب Mr. Vogue

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مجلة فوج البريطانية تمنح أمير المصري لقب Mr. Vogue مجلة فوج البريطانية تمنح أمير المصري لقب Mr. Vogue

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اختارت مجلة فوج Vogue البريطانية العالمية، الفنان أمير المصري لتمنحه لقب Mr. Vogue في عددها لشهر يوليو المقبل، وتحت عنوان «role reversal» أكدت أن أمير المصري لم يقدم دورا يشبه الآخر.

وانتهى أمير المصري مؤخرا من تصوير فيلم «ريتسا» بمصر، ويستكمل الآن تصوير فيلم Heroes«Rouge» في بريطانيا، وكان أحدث أعماله المسلسل البريطاني «The One» الذي يعرض على منصة نيتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين «بن» الذي يعمل في شركة أدوية وتتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

وكان أمير المصري قد أعلن أنه سيتم عرض فيلمه «LIMBO» في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا يوم 30 يوليو المقبل، وينتظر عرضه في دور العرض حول العالم، ويأتي ذلك تزامناً مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، التي تنافس خلالها على جائزة أفضل ممثل عن أداءه في الفيلم، مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، وحصد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤخرا 3 جوائز الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي -FIPRESCI»، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

المصرى اليوم

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