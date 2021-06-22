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انطلاق  فعاليات برنامج "موهبة 2021" للطالبات الموهوبات في التعليم العام

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جامعة المؤسس: يستهدف 31 طالبة ويركز على المسار البحثي ويضم التطبيقات البحثية

انطلاق  فعاليات برنامج

أنطلقت فعاليات برنامج موهبة الصيفي الإثرائي البحثي "موهبة 2021" للطالبات الموهوبات في التعليم العام والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز متمثلة في مركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب ويستمر إلى الـ 28 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأوضحت رئيسة البرنامج نائبة المشرف على مركز الموهبة والإبداع الدكتورة فاتن بنت عبدالله البريكان أن البرنامج يستهدف 31 طالبة موهوبة في التعليم العام وأنه يركز على المسار البحثي ويضم الدراسات البحثية في علوم الجينوم، والتطبيقات البحثية في الابتكار الصحي واستخدام التقنيات الحاسوبية في التشخيصات الحيوية، حيث يشرف عليها نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وأكدت الدكتورة فاتن احتواء البرنامج على أنشطة إثرائية لا صفية تصب في صقل مهارات الموهوبات وإكسابهن قدرات وإمكانات علمية وفكرية جديدة تتناسب مع ميولهن وتسهم في إبراز مواهبهن، حيث يسعى البرنامج إلى تهيئتهن لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

برنامج موهبة الصيفي الإثرائي البحثي موهبة 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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