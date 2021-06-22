أكثر من 25 مليون ريال لاستكشاف آفات الصحة بمكة والمشاعر المقدسة

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من خلال إبرام عقد مع شركة وطنية متخصصة في مجال الحلول البيئية

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً للرصد والاستكشاف الحشري لآفات الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الحلول البيئية بمبلغ 25.320.856 ريالاً ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن تم طرح العملية في منافسة عامة.

وتُولي أمانة العاصمة المقدسة عمليات مشاريع الصحة العامة أهمية بالغة؛ للإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويتم ذلك من خلال القيام بجولات ميدانية وتزويد الجهة المختصة بالأمانة بإحداثيات البؤر التي يتم رصدها واكتشافها من قِبَل المختصين وتوجيه فِرَق المكافحة لمعالجتها، وإعداد خطة عمل متكاملة لأعمال التطهير والتعقيم.

وتقوم الأمانة بتكثيف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة، حيث استعدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة مبكراً هذا العام.

وقامت بأعمال الاستكشاف المبكر والمكافحة للمشاعر المقدسة بدءاً من منتصف شهر رمضان المبارك بمشاركة فِرَق ميدانية قوامها 230 فني وعامل مكافحة و300 جهاز وسيارة مكافحة.

وتعمل الأمانة على تأهيل الشركات لمكافحة آفات الصحة العامة كالبعوض والقوارض والثعابين والعقارب والحشرات بأنواعها والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه.

وتستهدف هذه الجهود الحدّ من انتشار هذه الأنواع من الآفات الضارة، ومكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.أمانة العاصمة المقدسة