أخبار عاجلة

لكبار السن.. «الداخلية» تواصل تسهيل الحصول على الخدمات الشرطية -
الإسكان تطرح 5 قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة -
«خليك في بيتك».. 9 خدمات أونلاين من الداخلية على بوابة مرور مصر.. ( التفاصيل ) -
انقطاع الكهرباء عن لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات ببني سويف -
"ضمان صامطة" يدعو مستفيديه بالحد الجنوبي إلى التقديم على بطاقة أولوية -
أمانة نجران ترفع أكثر من 2800 متر مكعب من النفايات المنزلية خلال أسبوع -
وزارة الشؤون الإسلامية تُكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدّسة -
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق -
مسؤولون حكوميون في السنغال يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة -
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

الرئيس الألماني يضع إكليل زهور عند النصب التذكاري العسكري السوفيتي في برلين

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس

تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول

افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي

افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي