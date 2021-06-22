تشكيل لجنة لمعاينة المواقع لإنشاء كليات جديدة للهندسة والزراعة بإسنا جنوب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوض الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر وعمداء الكليات أعضاء مجلس جامعة الأقصر، الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق عضو مجلس الجامعة بزيارة مركز ومدينة اسنا غدا لأربعاء للنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب زينب السلايمي، وباهي امين، ووائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ، ومركز ومدينة اسنا برئاسة المهندس إبراهيم نصير، بشأن إنشاء كليات هندسة والزراعة والطب البيطري والأماكن المقترحة لإنشاء الكليات.

وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التعليم العالي التي تتوافق مع خطة الدولة وإتاحة التعليم والتوسع في إنشاء الجامعات والكليات وسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

كما تدرس الجامعة المقترح المقدم من النائب وائل زكريا الأمير بضم المعهد الفني الصحي لجامعة الأقصر وإنشاء معهد تمريض بمركز ومدينة اسنا ومعاينة المواقع الخاصة بها.

وأكد عدد من المهتمين بمركز اسنا، أن افضل موقع لإنشاء كلية الزراعة هو مزارع المطاعنة بطفنيس والبالغ مساحتها 814 فدان والتي تضم محطة للبحوث الزراعية؛ بها العديد المعامل والوحدات البحثية وتضم العديد من الباحثين التابعين لمعاهد البحوث الزراعية، ووحدتين للإنتاج الحيواني والداجنى، وبها كذلك بنية تحتية متكاملة وتشمل كومباوند سكني يضم عدد كبير من الشقق السكنية غير المستغلة، ومساحات فضاء وبها اقدم مزرعة فاكهة في مصر تضم العديد من الاشجار النادرة.

وقال مصدر مطلع إن "الجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومركز ومدينة اسنا على وفاق بشأن الأماكن المناسبة لإنشاء كليات ومعاهد وتتوافر فيها الشروط العامة من الناحية الإنشائية والمعامل والمزارع والورش، بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني".

واستبعد المصدر إنشاء كليات في مدينة اسنا الجديدة نظرا للتكاليف العالية وعدم وجود التمويل الكافي لإنشاء المنشآت والمزارع والورش والمعامل بالإضافة إلى أن ذلك سيتطلب وقت طويل مما يؤدى إلى انشاء هذه الكليات بمدينة طيبة بعد أجل طويل.

وقال عبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا إن الإدارة المحلية برئاسة المهندس إبراهيم نصير رحبت بمقترحات أعضاء مجلس النواب والشيوخ واستعدت بتعليمات من المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا بتوفير عدة مواقع بجانب المواقع المقترحة من النواب والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز فوضت الأستاذه الدكتورة صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق ويشارك في المعاينة النائب وائل زكريا الأمير عضو مجلس الشيوخ، والنائب باهي امين عضو مجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب والأمير عبدالباسط رئيس الوحدة المحلية لقروي الكيمان.