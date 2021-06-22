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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكل المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.

وقالت «مكرم»، إنه «في إطار الحفاظ على هويتنا الوطنية في ضوء مبادرة اتكلم عربي، لابد أن نفكر في مستقبل أولادنا بالنسبة لوطنهم الأم فيما يخص أوراق الثبوتية والجنسية وشهادات الميلاد، لذلك نقدم فيديوهات توعوية من أجل التعرف على حقوقهم وواجباتهم».

لمزيد من التفاصيل.. شاهد الفيديو كاملا على الرابط التالي: