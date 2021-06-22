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رسميا.. بدء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد

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رسميا.. بدء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد رسميا.. بدء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد

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بدأت محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى تنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلاً من الوقود وذلك فى إطار مشروعات الغاز التى تم إنشاءها بالمحافظة فى إطار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز .

واعلنت المحافظة فى بيان اليوم الثلاثاء، عن تحويل سيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للعمل بالغاز الطبيعي كأول سيارة حكومية يتم تحويلها، وذلك في إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة وضمن خطه تحويل السيارات الحكومية بالمحافظة للعمل بالغاز الطبيعي لترشيد الإنفاق.

المصرى اليوم

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